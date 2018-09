Lovcev na tartufe je v Sloveniji okoli 30, vendar naša območja sploh niso tako bogata s tartufi, kot si večina predstavlja. V vseh letih, odkar sem na terenu, se je uničilo 90 odstotkov vseh pozicij, na katerih so bili tartufi. Z melioracijo, predvsem leta 1986, so v šavrinskih gričih in dolinah, kjer so bila največja najdišča, posekali veliko starih topolov in drugih dreves, pod katerimi rastejo tartufi. V hrvaškem delu Istre pa so na