Do vključno prihodnjega ponedeljka na Bohinjskem jezeru velja začasni plovbni režim, ki ga je določila občina Bohinj. Plovba, športno udejstvovanje, potapljanje in podobne dejavnosti so v teh dneh od 19. ure do vključno 8. ure naslednjega dne začasno prepovedani na celotnem območju Bohinjskega jezera. Popolna prepoved plovbe in drugih dejavnosti do ponedeljka velja tudi čez dan na sredini severovzhodnega dela jezera. Izjemi sta le dve plovili Zavoda za ribištvo Republike Slovenije, ki lahko za potrebe izvedbe monitoringa ribjih vrst plujeta na območju prepovedi.

Razlog za omejitve je monitoring ribjih vrst, ki ga izvaja zavod za ribištvo. Kot so zapisali v zavodu, bodo pridobivali podatke o ribjih združbah v Bohinjskem jezeru in s tem o ekološkem stanju jezera, kar je po njihovem mnenju nujno opravljati periodično. Dejavnosti spadajo v sklop projekta Monitoring rib kot element ekološkega stanja voda, monitoring pa bodo izvajali s pomočjo mrež in s pomočjo elektroagregata. »Lokacije mrež bodo označene z bojami. Druge uporabnike jezera prosimo, da se lokacijam mrež ne približujejo, saj bi s tem ogrozili izvajanje monitoringa in se po nepotrebnem izpostavljali nevarnosti, ki jo potopljene mreže lahko predstavljajo,« so še zapisali v zavodu.

Ekološko stanje Bohinjskega jezera je bilo leta 2016, kot so pri Arsu zapisali v poročilu o monitoringu iz tistega leta, na podlagi vseh analiziranih elementov ocenjeno kot zelo dobro. pe