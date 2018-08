Neizkušenost in pomanjkljivo znanje plavanja naj bi bila po neuradnih informacijah vzrok za tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru, ki je bilo v sredo ob približno štirih popoldne usodno za kopalko. Po naših informacijah naj bi se v jezeru utopila kitajska državljanka v tridesetih letih, oživljanje pa kljub hitri pomoči ni bilo uspešno.

»Ob približno 16.18 se je odrasla oseba v Bohinjskem jezeru začela utapljati. Na pomoč so ji priskočili v bližini prisotni kopalci, ki so jo izvlekli iz vode in jo začeli oživljati. S helikopterjem Slovenske vojske je bila odpeljana v ljubljanski klinični center, kjer je umrla,« je danes sporočil Janez Šuštar s kranjske policijske uprave.

Kot smo še neuradno izvedeli, Kitajka menda ni bila ravno dobra plavalka, vendar pa usode ni izzivala s kakšnim drznim plavalnim podvigom. Plavala naj bi v svojemu znanju primerni globini v Ukancu, kjer pa se jezersko dno nenadoma zelo hitro spusti. Tam naj bi zašla v težave, se prestrašila in se začela utapljati. Čeprav so ji na pomoč takoj priskočili kopalci, nato pa so oživljanje prevzeli bohinjski in blejski reševalci, zdravniška pomoč Kitajke ne ob jezeru ne nazadnje v ljubljanskem kliničnem centru ni mogla obdržati pri življenju. Čeprav naj bi se zdravniško osebje trudilo zelo dolgo, Kitajka ni preživela.