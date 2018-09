Iz Nemčije poročajo o incidentu, v katerem sta dva policista in varnostnik v baru vzklikali rasistična gesla in nacistično salutirali. V Nemčiji je nacistični pozdrav prepovedan, zanj pa je zagrožena zaporna kazen do treh let.

S policije so sporočili, da sta policista, ki sta si nacistični izpad privoščila v prostem času, že suspendirana. V sporočilu za javnost so zapisali, da je šlo za »pogovarjanje ob mizi«, nedovoljeno dejanje pa je spodbudil alkohol. Dodatnih informacij niso podali, saj da želijo prej slišati pripoved še kakšne priče. Dogodek je namreč prijavil nekdo, ki je bil takrat v lokalu.

V Nemškem mestu Chemnitz so razmere zaradi smrti 35-letnega Nemca kubanskega rodu napete že od prejšnje nedelje. Nemec je bil namreč dan prej v prepiru zaboden do smrti, policija pa je v zvezi z umorom pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Incidentu je sledila vrsta nasilnih protestov.