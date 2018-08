Po dvodnevnih nasilnih protestih na začetku tega tedna je sinočnje zborovanje skrajnih desničarjev v saškem Chemnitzu policija pričakovala bolje pripravljena, čeprav njena navzočnost v popoldanskih deževnih urah po navedbah poročevalcev ni bila posebej opazna. Zanj je bilo prijavljenih le okoli 500 protestnikov. Medtem pa so na mestnem stadionu ob istem času pričakovali okoli 15.000 ljudi na napovedanem mirnem odzivu na zadnje divjanje skrajne desnice po mestu, ki se je zgodilo po usodnem napadu domnevnih tujcev na nemškega tesarja. Tam sta govorila premier zvezne države Saške Michael Kretschmer in županja Chemnitza Barbara Ludwig.

Skrajna desnica na pohodu

Nemčija sicer postaja vse bolj razdeljena glede odločitve kanclerke Angele Merkel izpred treh let, ko je odprla vrata več kot milijonu migrantov, pretežno beguncev pred vojnami v Siriji, Iraku in Afganistanu. Chemnitz v nekdanji Vzhodni Nemčiji je postal novo središče skrajno desničarskih skupin, kakršni sta Pegida in Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je na lanskih zveznih nemških volitvah pobrala kar 13 odstotkov glasov. Povod za tamkajšnje nemire pa je še bolj skrb vzbujajoč, saj kaže na povezavo policije s skrajno desnico. Tožilstvo v Bremnu je namreč sprožilo preiskavo proti bivšemu policistu in zdaj deželnemu poslancu, ki naj bi bil tisti, ki je javnost vznemiril z objavo podatkov o rodu napadalcev na nemškega tesarja, ki ima sicer napol kubanske korenine.

AfD in Pegida napovedujeta za konec tega tedna še širše demonstracije »v spomin na ubitega Daniela H. in druge žrtve vsiljenega nemškega multikulturalizma«. Županja Chemnitza jim je že odgovorila, da je podoba njenega mesta povsem drugačna od tiste, ki ji je bil svet priča v preteklih dneh.

V nasprotju z županjo je Jürgen Kasek, odvetnik iz Leipziga, za DW dejal, da ga dogajanje v Chemnitzu ni presenetilo. »Opažamo ga že leta. Videli smo ga v Heidenauju leta 2015, videli smo ga v Freitalu in tudi v Bautznu, čeprav ne v tem obsegu,« ugotavlja bivši sovoditelj saksonskih Zelenih. Dodaja, da je tokratni povod resda odmevnejši, namreč smrt sodržavljana, da pa se odziv ni usmeril v spomin nanj, ampak v širjenje jeze in frustracije. Skrajni desničarji v Freitalu in Heidenauju so namreč protestirali proti nameščanju azilantov v tamkajšnje begunske centre, a nič manj nasilno, saj je bilo tam poškodovanih več kot 30 policistov.