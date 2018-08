Demonstracije v berlinski četrti Neukölln je med drugim organiziral podmladek Levice, potekale pa so pod geslom Chemnitz ali Neukölln: Na ulice proti desničarskemu nasilju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Udeležilo se jih je okoli 5000 ljudi, kar je precej več, kot so pričakovali organizatorji. Policiji so namreč prijavili shod, na katerem so pričakovali do sto ljudi.

O protestih proti desničarjem so v četrtek zvečer poročali tudi iz Münstra, kjer je na ulice odšlo okoli 2000 ljudi.