Lanskoletna IFA je postavila nove mejnike. Organizatorjem je uspelo popolnoma razprodati 159.000 kvadratnih metrov razstavnih prostorov. Gostili so 1805 različnih tehnoloških razstavljalcev, med katerimi je mnogo takih, ki se v Berlin vračajo vsako leto. Letošnji sejem še traja in bo vrata zaprl petega septembra. Tokrat je še posebej poudarek na tehnologijah, povezanih z življenjskim slogom in avtomobilizmom. Organizatorji si obetajo, da bodo številke obiskovalcev letos še višje.

Glede na veliko razsežnost sejma je povsem mogoče, da so kateri tehnološki biseri ostali spregledani od novinarjev. Kljub temu je že kmalu po odprtju postalo jasno, kateri izdelki veljajo za letošnje zvezde.

Najboljši televizorji Letos smo vstopili v dobo televizorjev z ločljivostjo 8k. Veliko vznemirjenje so povzročili pri Samsungu, ko so razkrili 85-palčni televizor QLED Q900R. Ohišje televizorja je v prvi vrsti ogromno, a hkrati minimalistično. Odlika televizorja je, da s pomočjo umetne inteligence obdeluje tudi sliko slabših ločljivosti in jo pretvarja v nekaj, kar je na zaslonu 8k videti odlično. Vsebin 8k je na trgu sicer še zelo malo. Smo namreč v fazi, ko se šele privajamo na ločljivost 4k, zato nekateri domnevajo, da bo tak televizor v svoji polni veličini zaživel šele nekje okrog leta 2022. Bodo pa Samsungovi televizorji naprodaj že po novem letu. Cena sicer še ni znana.Ko smo že pri televizorjih, za mnoge je bil vrhunec celotnega sejma obisk LG-jeve hale. Predstavili so prvi televizor OLED z ločljivostjo 8k. Kot pravijo prisotni, takšne slike še niso videli, vendar cena take naprave znaša kar 20.000 evrov in gre za zdaj bolj kot ne za konceptualno zasnovo.

Najboljši mobilni telefoni Presenetljivo letos vsi hvalijo Sony in njihov nov telefon xperia XZ3. Sony namreč blesti na področjih, kot so kamere, zvočne naprave, itd. Njihovi mobilni telefoni so zadnja leta bolj kot ne bledi približki tistemu, kar pravimo vrh ponudbe. A odslej bo očitno drugače. Model XZ3 ima kot kaže fantastičen zaslon OLED, dobro kamero in novo funkcijo slide sense. Ta prikliče aplikacije, ki naj bi jih uporabnik v določenem času najverjetneje uporabljal. Vizualno gre sicer za zelo podoben telefon aktualni xperii XZ2.

Najboljša inovacija Tu so si pogledi sicer različni, vendar mnogi pravijo, da si ta naziv zasluži nov Huaweijev procesor kirin 980, ki je izdelan na osnovi 7-nanometrske tehnologije. Na zgolj en kvadratni centimeter površine so inženirji vgradili kar 6,9 milijard tranzistorjev, kar je 1,6-krat več kot pri prejšnji generaciji. V primerjavi z 10-nanometrsko tehnologijo, 7-nanometrska tehnologija prinaša 20 odstotkov višjo zmogljivost in 40 odstotkov boljšo učinkovitost procesorja. Nov procesor bo vgrajen v telefon mate 20 pro, ki ga pričakujemo sredi oktobra.

Najboljše zvočne naprave Za ljubitelje zvočnih doživetij ob gledanju televizije so poskrbeli pri podjetju Harman Kardon. Njihova nova linija zvočnikov je vizualno izpopolnjena, daje odlično kakovost predvajanja zvoka in ima vgrajeno googlovo glasovno storitev. Pri slušalkah je letos blestel Sony. Njihov zadnji model WH-1000 XM2 je tudi nas že navdušil s svojo zmožnostjo odstranjevanja šumov okolice. V Berlinu predstavljeni model XM3 je še konkretnejši korak h kakovosti zvoka. Vgrajen imajo boljši procesor, brez polnjenja delujejo 30 ur in podpirajo hitro polnjenje. Če je do zdaj pripadal primat na tem področju podjetju Bose, bo ta očitno letos padel v Sonyjeve roke.