Čeprav tehnologijo veriženja blokov oziroma tehnologijo blockchain mnogi povezujejo zgolj s finančnimi transakcijami in kriptovalutami, se ta v resnici posveča zagotavljanju transparentnosti in s tem gradnji zaupanja in odgovornosti na vseh področjih delovanja družbe. Tako nastajajo tudi blockchain platforme za iskanje novih kadrov, ki obljubljajo enostavnejši proces zaposlovanja, saj si kadroviki z njihovo pomočjo ne bodo več razbijali glave pri izbiranju med številnimi na prvi pogled podobnimi si kandidati.

Tehnologija blockchain namreč omogoča shranjevanje resničnih podatkov o izobrazbi in delovnih izkušnjah, ki jih nihče ne more prirejati, platforme, kot je bhired, pa napovedujejo natančnejši in hitrejši proces zaposlovanja novih sodelavcev. S tem naj bi po ocenah nekaterih strokovnjakov blockchain platforme za iskanje kadrov izpodrinile celo priljubljeni linkedin, spletno platformo, kjer znanje in veščine posameznih uporabnikov potrjujejo tudi njihovi kolegi in poslovni partnerji, platforma je zato priljubljena tudi med kadroviki in tako imenovanimi lovci na glave.

Kaj pa razvoj tehnologije blockchain v kadrovskem svetu pomeni za kadrovske agencije in kako stopajo v korak z njo? »Čeprav je tehnologija veriženja blokov najodmevnejša na področju finančnih transakcij in smo jo najprej povezovali predvsem z novimi valutami, zagotovo vnaša disrupcijo tudi na druga področja. V Adeccu temu sledimo, kot tudi sicer spremljamo trende in jih vključujemo v svoje poslovanje glede na naše strateške usmeritve,« pravi direktor Miro Smrekar, ki pričakuje, da bo tehnologija blockchain spremenila tudi delo kadrovikov in jim ga v nekaterih pogledih celo olajšala. Pomaga lahko pri verodostojnosti življenjepisov, olajša plačevanje dela in tudi dobro poskrbi za spletno in podatkovno varnost, meni direktor slovenske podružnice globalne kadrovske agencije, kjer blockchaina v poslovanje še ne uvajajo, se pa povezujejo s strateško komplementarnimi podjetji. »Primera sta yoss, platforma Adecco Skupine v sodelovanju z Microsoftom, ki povezuje kandidate (freelancerje) in podjetja, ter nedavni prevzem družbe General Assembly, podjetja za digitalno uvajanje novih veščin v podjetje,« je pojasnil Smrekar.

To je kazalnik, da se bo več kot 500 milijard dolarjev vreden trg v prihodnje bistveno spremenil. Ustvarjalci platforme bhired napovedujejo, da ne bodo le poenostavili dela kadrovikov in pohitrili procesa zaposlovanja, temveč bodo v pomoč tudi talentom, ki ne bodo več zasuti s fantomskimi priložnostmi, ki jih razpošiljajo agencije. Pravijo, da bo platforma, ki bo dobro zaživela prihodnje leto, gradila transparenten, zaupanja vreden in samostojen ekosistem, kjer se bodo rekruterji, iskalci zaposlitve in menedžerji lahko dogovarjali v varnem in zaupnem območju, brez agencij, ki bi delodajalce slepo prepričevale o svojem bazenu kandidatov, »boljšem od drugih«.