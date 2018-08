Samsung je novi pametni telefon iz serije Note, imenovan Galaxy Note 9, predstavil 9. avgusta v New Yorku. Hkrati so stekla prednaročila, tudi v Sloveniji, ki se danes zaključujejo. Novega nota bo mogoče kupiti od 24. avgusta, v družbi Samsung Slovenija pa so glede prodaje optimistični. »Uporabniki nota so najbolj zvesti, vidimo, da se vračajo,« so povedali danes na predstavitvi v Ljubljani.

Novi note se med drugim ponaša z baterijo z zmogljivostjo 4000 miliamperskih ur, zdržala bo torej polno uporabo ves dan. Prinaša tudi več prostora za shranjevanje, saj je na voljo v dveh različicah: s 128 gigabajtov notranjega pomnilnika in v nekaterih državah tudi s 512 gigabajtov. Dodatno je možna razširitev spomina prek spominske kartice microSD, kar skupno pomeni do en terabajt prostora.

Ob tem je Samsung nadgradil pisalo, ki je že od začetka priloženo pametnim telefonom iz serije Note, in sicer bo odslej s pomočjo brezžične tehnologije med drugim lahko služilo za ustvarjanje fotografij, prehajanje med diapozitivi ali predvajanje videoposnetkov. Izboljšana je tudi kamera fotoaparata. Ta je dvojna, med drugim pa jo odlikuje tehnologija za zmanjševanje šuma in objektiv z dvojno zaslonko.

Tudi ta telefon ima, podobno kot nekateri drugi Samsungovi izdelki, zaslon »od roba do roba«, ki po diagonali meri 16,3 centimetra (6,4 palca). Uporabniki lahko izbirajo med tremi barvnimi različicami: polnočno črno, sivko in oceansko modro. Slovenskim kupcem je najbolj všeč slednja, opažajo pri Samsung Slovenija.