Težave irskega zvezdnika so se pojavile po prvih odpetih pesmih. 58-letni pevec je nato med koncertom večkrat prenehal peti in začel piti iz termo steklenice, naposled pa je naznanil, da ne more nadaljevati nastopa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zelo nam je žal za nocojšnjo odpoved,« so na svoji spletni strani zapisali največji zaslužkarji glasbene industrije minulega leta.

»Bono je bil pred koncertom v odlični formi in imel je odličen glas (...) vendar je po nekaj pesmih utrpel popolno izgubo glasu,« so še zapisali člani U2. Dodali so, da upoštevajo zdravniški nasvet.

Občinstvo sobotnega koncerta se bo lahko v prihodnosti udeležilo drugega nastopa skupine. »Cenimo razumevanje našega občinstva in podporo naših oboževalcev v Berlinu, ki so pripotovali od daleč,« so še zapisali rockerji in napovedali, da bodo kmalu obvestili o novostih.

Skupina U2 je trenutno na evropski turneji Experience + Innocence, v sklopu katere je načrtovala tudi dvodnevni koncert v Berlinu. Rockerji so v nemški prestolnici nastopili že v petek, Bono, med drugim tudi znan borec za človekove pravice, pa je med nastopom obsodil nedavno nasilje skrajne desnice v nemškem Chemnitzu.