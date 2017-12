Kot je dejal, se je tedaj v Evropi in Ameriki dogajala politična apokalipsa, ki je popolnoma sovpadala z dogodki v njegovem življenju. Kot aktivista ga seveda skrbi, kam gre svet. »Celo v Evropi smo pozabili, kaj sta nam storila fašizem in nacizem. Vračamo se v čase pred tem. Sedaj je novo normalno staro normalno. To je naravnost grozljivo. Vrnilo se je demoniziranje 'drugega'. V Evropi se ljudje bojijo za svoj življenjski slog in kulturno homogenost,« je opisal stanje v Evropi. O Ameriki pa je dejal, da se boji, »da so veliki primati vedno obvladovali okolje, ker demokracija ni naravno stanje homo sapiensa«. Seveda ni treba podrobneje opisovati, kdo je veliki primat. Opozoril pa je, da moramo ljudje bolje razumeti, zakaj se to dogaja, sicer bo demokracija res postala dinozaver.