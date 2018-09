A časi so se močno spremenili. Zdaj se morajo zavzemati za celino, kjer so odraščali. V Berlinu, kjer so začeli turnejo, je Bono Vox pred večdesettisočglavo množico na odru zavihtel zastavo Evropske unije, preprosto zato, ker mu ni vseeno, kaj se bo z Unijo zgodilo. Da bi to njegovo dejanje v podporo evropski integraciji vsi razumeli, je nekaj dni pred začetkom turneje napisal odprto pismo enemu od nemških dnevnikov. V pismu je ocenil, da je vihtenje evropske zastave postalo že skoraj radikalna poteza. Če se v minulih letih nihče ni zmenil za Evropo in se je ob njenem omenjanju pojavljalo zgolj eno samo veliko zehanje, se zdaj za evropsko mizo dogajajo pravi boji, ki bodo odločali o prihodnosti nas vseh, je zapisal Bono. Sprva je pevec v svojem pismu ugotavljal, da je prednosti Evrope danes težko prenesti bliže ljudem, pa čeprav v preteklih 50 letih ni obstajal boljši kraj na svetu, kjer bi se človek želel roditi. Čeprav je po njegovi oceni treba narediti več, da bi se blagostanje bolje porazdelilo, Evropejci vendarle živijo dlje in srečneje. »Počutim se privilegiranega, da sem lahko doživel najdaljše obdobje miru in blaginje na evropski celini,« je zapisal Bono, a dodal, da so zdaj te evropske pridobitve ogrožene, ker se začenja dvomiti o raznolikostih, ki so sicer temelj evropskih pridobitev. Podpihovani zaradi neenakosti globalizacije in nezmožnosti upravljanja migracijske krize zdaj nacionalisti trdijo, da raznolikost predstavlja grožnjo. »Iščite zatočišče v enakosti, nam pravijo. Izženite razlike. Njihova vizija zame močno diši po preteklosti: politika identitete, slabe socialne razmere, nasilje. Nacionalizem ogroža enake možnosti,« svari Bono in pravi, da se je za idejo Evrope vredno boriti – tudi s pisanjem pesmi in vihtenjem zastav.