V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše sredi dneva in popoldne. V sredo bo več sončnega vremena. Zjutraj bo po nižinah megla, popoldne pa bodo krajevne plohe.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta se zadržuje nad severno Italijo in se nadaljuje čez Alpe in srednjo Evropo proti severovzhodu. Od juga priteka nad naše kraje precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo do pretežno oblačno bo s pogostimi plohami in nevihtami. Manj jih bo ob morju, kjer bodo vmes tudi sončna obdobja.

V ponedeljek bo nad Evropo območje enakomernega zračnega tlaka. Nad Alpami in severnim Sredozemljem se v višinah zadržuje jedro hladnega zraka. S šibkimi južnimi vetrovi doteka k nam vlažen zrak.