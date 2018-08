Padavine v obliki ploh se bodo pojavljale tudi ponoči.

V petek bo v zahodni Sloveniji sprva delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo pričelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne večinoma od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: Do sobote zjutraj se bodo padavine, deloma nevihte, razširile na vso Slovenijo. V soboto in nedeljo bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte.

Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi topel in postopno bolj vlažen zrak.

Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas še sončno. Drugod se bo postopno pooblačilo in popoldne bodo v sosednjih pokrajinah Avstrije in v alpskem svetu Furlanije - Julijske krajine krajevne plohe in nevihte. Jutri bo prevladovalo pretežno oblačno vreme, več sonca bo ob Jadranu in v krajih vzhodno od nas. Predvsem v Alpah bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Zvečer bodo nevihte nastajale tudi ob severnem Jadranu.

V četrtek se bo vremenska obremenitev krepila, veliko ljudi bo imelo vremensko pogojene težave, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje v noči na petek bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.