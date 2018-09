Posnetki pastorja, ki mlado pevko drži v objemu, so zaokrožili po spletu in razburili javnost. Mnogi namreč menijo, da je pastor pevko držal previsoko nad pasom in se dotikal njenih prsi. Zdelo se je, da je pevki ob tem izjemno neprijetno, saj se je skušala držati čimbolj daleč stran od njega, poroča britanski BBC.

The moment everyone’s talking about:

A pastor at Aretha’s funeral got handsy with Ariana Grande as his hand can be seen wrapped tightly around her side and super close to her right breast before saying, “I thought that [Ariana Grande] was a new something at Taco Bell” pic.twitter.com/MUuyFoTBt3