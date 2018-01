Ob koncu lanske jeseni je razkritje filmskega producenta Harveyja Weinsteina in za njim vrste drugih slavnih moških v Hollywoodu ter drugod v svetu zabave sprožilo odkritje prave kulture spolnega nadlegovanja v britanskem parlamentu. Med politiki. Zdaj je na vrsti smetana britanskega poslovnega sveta. Številni med 350 bančniki, direktorji, tajkuni in drugimi pomembnimi poslovneži – udeleženci letošnje dobrodelne večerje za moške, ki jih že več kot trideset let organizira dobrodelna moška organizacija Predsedniški klub – so vsevprek spolno nadlegovali in otipavali hostese. Te so bile edine ženske, ki so smele biti zraven. Škandal je tako velik, da so zaradi plazu kritik ta klub, ki naj bi bil dobrodelna organizacija, danes razpustili. V več kot treh desetletjih svojega obstoja (nastal je leta 1985) je ta moški klub zbral dvajset milijonov funtov za revne in bolne otroke.

Mačistični testosteronski svet Kje so zadnjih nekaj mesecev, ko je bilo spolno nadlegovanje vodilna svetovna in britanska tema, živeli vsi ti moški v smokingih z metuljčki, ki na zabavi, na kateri je draga penina tekla v potokih, niso hoteli uživati samo v razkošni večerji (jedilnik je bil res nekaj posebnega) v plesni dvorani londonskega hotela Dorchester, ampak tudi, najmanj z rokami, v najbolj priljubljenih delih mladih teles hostes? Odgovor je: živeli so tam kot vedno, v mačističnem testosteronskem poslovnem svetu, v katerem mislijo, da so gospodarji sveta in da lahko, ker so bogati, pomembni in vplivni moški, še vedno delajo, kar koli hočejo. Tudi ženskam. Posebno zanje najetim hostesam. Na tej slovesni večerji, ki so jo vnaprej obešenjaško in bahaško razglašali za najbolj politično nekorekten dogodek leta, so bile roke številnih udeležencev vsepovsod tam, kjer niso bile zaželene: pod krili, na zadnjicah in drugih delih teles mladih hostes.

Neverjetni »podvigi« bogatašev Organizatorji, zdaj razpuščen moški Predsedniški klub, so hostese oblekli v črne minice in steznikom podobne majice ter jih obuli v salonarje z visokimi petami. Za največji incident je poskrbel za zdaj še anonimni možak, ki je – med večerjo – hostesam v slogu Harveyja Weinsteina kazal svojo moškost. Več udeležencev večerje je hostese, večinoma študentke in manekenke, vabilo v hotelske sobe. Najmanj eden zato, ker je mislil, da so hostese prostitutke. Neki drugi udeleženec slavja je od najmanj ene hostese zahteval, naj raztrga hlačke in potem zapleše na mizi. Vse to je bilo očitno pričakovano, saj so udeležence v brošuri prireditve opozarjali na nedovoljenost spolnega nadlegovanja, hostese pa so morale prej podpisati kar petstransko pogodbo, v kateri je bilo izrecno rečeno, da morajo o dogajanju na tej večerji molčati. Časa za to, da bi prebrale pogodbo, naj ne bi bilo. Šefinja agencije, ki jih je najela, je dekleta opozorila, da se utegnejo udeleženci napiti in postati nadležni, ter jim naročila, naj jo poiščejo, če bodo pretiravali.

“Predsedniška” nagrada tudi srečanje z ministrom Gostje Predsedniškega kluba v državi, ki ji vlada (krepostna) kraljica, niso predsedniki držav in vlad, so pa tesno povezani z oblastniki. Na dražbi med slovesno večerjo niso prodajali samo lepotnih operacij za njihove žene v znameniti londonski ulici Harley Street, kjer se nizajo drage klinike za polepševanje in pomlajevanje bogatih žensk, ampak tudi na primer kosilo z zunanjim ministrom Borisom Johnsonom in druženje ob čaju z guvernerjem angleške centralne banke Markom Carneyjem. Mnogi udeleženci te večerje se imajo za veliko pomembnejše ljudi, kot so predsedniki držav in vlad, ker so vodilni možje v bankah, skladih, korporacijah in drugih velikih podjetjih ter družbah oziroma direktorji in predsedniki uprav, tajkuni in drugi možje. Vsi ti možje se imajo za gospodarje sveta. Zato očitno mislijo, da jim je vse dovoljeno. Posebno ko gre za ženske, ki so jih najeli posebej zanje. Za njihovo dobro počutje so najeli okoli 130 hostes, lepih mladih žensk, večinoma študentk in manekenk, ki pravijo, da je bil večer tako neprijeten, da nikoli več ne bi sprejele podobnega dela, za katerega so jim plačali vsega 175 funtov in taksi za domov.