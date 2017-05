Teroristični napad v Manchestru na koncertu Ariane Grande se zdi naključje, češ, napadalci so izbrali dogodek z veliko koncentracijo ljudi, toda če vemo, kdo je ta ljubljenka najstnic, je kaj mogoče, da so njen koncert izbrali namerno, saj je pevka vse prej kot le najstniški idol.

Ariana Grande je 23-letna pevka s Floride z neverjetnim glasom, ki nastopa od svojega osmega leta. Kot najstnica se je oblačila v masko zlobca iz grozljivk Freddyja Kruegerja in sebe opisovala kot mini Heleno Bonham Carter. S trinajstimi leti je nastopila na Broadwayu, kar je pripeljalo do tega, da je dobila vlogo v seriji na Nickelodeonu. A ker se ni razumela s soigralkami, je igrala le eno sezono, nato se je začela njena solo kariera pod vodstvom menedžerja, ki je skrbel tudi za Justina Bieberja. Toda Ariana je po prvem singlu obupana dejala, da jo hočejo spremeniti v princesko, kar nikakor ni, in da ne bo pela najstniškega sladkega popa. Zato je ustvarjanje glasbe vzela v svoje roke in njene pesmi niso več pocukrane. Tako kot ni taka njena javna podoba.

Kakav in odeje

Tabloidom je rekla, naj nehajo pisati o tem, s katerim fantom je, saj ni ne dekle tega in tega ali nekdanje dekle onega in onega, temveč Ariana Grande. Nato je objavila še daljši esej o feminizmu, v katerem je zapisala, »da komaj čaka na svet, v katerem bodo ljudje cenjeni kot posamezniki ne glede na svoj spol«. Ko so jo nekoč v intervjuju vprašali, kako bi se odločila, če bi morala izbirati med šminko in svojim telefonom, je nad novinarjema vzrojila, češ, ali res misli, da je to najtežja odločitev, ki jo morajo sprejeti najstnice: »Osvežiti morate svoje vedenje o enakosti spolov.« Ne brani se niti tega, da se meša v politiko. Na svoji strani je objavila posnetek Trumpove izjave, da nihče ne spoštuje žensk bolj kot on, ob tem pa je predvajala svoje glasno krohotanje. Kamera v trgovini jo je ujela, kako je lizala krof in izjavila: »Sovražim Ameriko!« To je povzročilo val ogorčenja med njenimi oboževalci, a je razložila, da je s tem mislila, da sovraži ameriški odnos do hrane, zaradi katere so ljudje nezdravi in debeli.

A ne glede na to je Ariana Grande prijazno dekle, ki svojim oboževalcem, ki v vrsti čakajo za vstopnice, pošilja kakav in odeje. Ob napadu v Manchestru je bila tako prizadeta, da je lahko napisala le: »Skrušena.«