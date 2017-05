Ariana Grande bo na koncertu »One Love«, ena ljubezen, gostila še Take That, Nialla Horana iz skupine One Direction, Miley Cyrus, Usherja in Pharrella. Dogodek bodo v živo prenašali na televiziji in radiu BBC, izkupiček pa bo šel v fundacijo »We Love Manchester«.

23-letna pevka je po krvavem napadu, v katerem je prejšnji teden življenje izgubilo 22 oseb, odpovedala del svoje turneje, a je že takoj obljubila, da se bo vrnila v Manchester. »Vrnila se bom v to neverjetno pogumno mesto, kjer se bom na dobrodelnem koncertu za družine žrtev družila z oboževalci,« je sporočila.