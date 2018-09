Odločitev je v petek sporočil State Department, češ da je delo agencije »nepopravljivo polno napak«. Washington agenciji oporeka, da »v nedogled širi skupnost tistih, ki so upravičeni do pomoči, kar je nevzdržno in zaradi česar je v krizi že leta«, je povedala tiskovna predstavnica Heather Nauert.

Izrael je pričakovano pozdravil odločitev ZDA. Državi skoraj 70 let stari agenciji ZN oporekata vztrajanje pri stališču, da so mnogi Palestinci begunci s pravico do vrnitve na svoje domove, s katerih so pobegnili ali bili pregnani med vojno leta 1948, kateri je sledila ustanovitev Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neimenovani predstavnik urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je ob tem »utrditev begunskega statusa Palestincev« označil za enega od problemov, ki ohranjajo bližnjevzhodni konflikt. Podprl je še napoved Washingtona, da bo skušal najti način, da odločitev ne bo prizadela »nedolžnih Palestincev«.

Palestinski veleposlanik v ZDA Hosam Zomlot je ZDA obtožil, da so »zanikale svoje zaveze in odgovornosti do agencije«, ki je bila ustanovljena z resolucijo Generalne skupščine ZN leta 1949. »S prevzemom najbolj skrajne izraelske retorike o vseh vprašanjih, vključno z vprašanjem pravic več kot petih milijonov palestinskih beguncev, je ameriška administracija izgubila status mirovnega posrednika in škodi ne samo že tako vnetljivi situaciji ampak tudi možnostim za mir v prihodnosti,« je izpostavil.

Tiskovni predstavnik agencije UNRWA Chris Gunnes je v vrsti tvitov izrazil globoko obžalovanje in presenečenje nad odločitvijo Washingtona, ki je obnovil dogovor o financiranju decembra lani. Zavrnil je oceno, da so »šole, zdravstveni centri in programi za nujno pomoč« nepopravljivo polni napak. Spomnil je, da gre dokazljivo za enega najbolj uspešnih procesov človeškega razvoja na Bližnjem vzhodu in napovedal okrepitev prizadevanj za pridobitev zadostnih sredstev.