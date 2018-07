»Ob pomoči Egipta in Združenih narodov smo se dogovorili za vrnitev v obdobje miru med okupacijskimi silami (Izrael) in palestinskimi strankami,« je sporočil tiskovni predstavnik Hamasa Favzi Barhum.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske ni želel potrditi dogovora, a je dejal, da je Izrael ponoči končal napade. Kljub temu je nato danes izraelska vojska streljala na vojaški položaj Hamasa, ko je skupina Palestincev skušala preko ograje priti v Izrael.

To je drugi dogovor o prekinitvi ognja med stranema v tednu dni okrepitve nasilja med naraščajočimi bojaznimi, da bo izbruhnila nova vojna med stranema. Izrael in Hamas sta bila od leta 2008 trikrat v vojni.

V protestih umrlo že več kot 130 Palestincev

V petek je bil v palestinskem obstreljevanju na izraelski meji z Gazo ubit palestinski vojak, prvi na območju po vojni leta 2014 med Hamasom in judovsko državo. Izrael je odgovoril s silovitimi letalskimi napadi na vojaške cilje Hamasa na območju Gaze. Pri tem so bili po palestinskih podatkih ubiti trije pripadniki Hamasa in palestinski protestnik, ki so ga ubili izraelski vojaki med protesti na meji med Izraelom in Gazo.

Izraelska vojska je sporočila, da so zadeli 15 vojaških tarč Hamasa na severu Gaze in 25 na jugu. Operacijo so izvedli med petkovim protestom Palestincev na meji me Izraelom in območjem Gaze, ki potekajo že štiri mesece. Izrael trdi, da so palestinski skrajneži izstrelili v Izrael tri rakete.

Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi je bilo v omenjenih palestinskih protestih doslej ubitih več kot 130 Palestincev, 15.000 pa ranjenih, poroča britanski BBC.