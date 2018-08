Izraelska vojska je sporočila, da je večina od 150 raket zadela neposeljena območja, najmanj dve pa sta zadeli mesto Sderot. 25 so jih prestregli z obrambnim sistemom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah zdravniške službe so morali v bolnišnice prepeljati najmanj štiri ljudi, vključno s 30-letno Tajko.

Odgovornost za izstrelitev raket je prevzelo vojaško krilo palestinskega gibanja Hamas. Palestinski »odpor« je izstrelil veliko število raket na »sovražnikove položaje v Gazi«, so sporočili iz gibanja.

V odgovor je izraelska vojska napadla več kot 140 vojaških položajev Hamasa, vključno s tovarno orožja. Pri tem so bili ubiti pripadnik Hamasa, 23-letna nosečnica in njena 18-mesečna hči. Še 12 ljudi je bilo ranjenih, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Odposlanec ZN za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov, ki si prizadeva za dolgoročno premirje med Izraelom in Hamasom, je izrazil »globoko zaskrbljenost«. Obe strani je pozval, naj storita korak nazaj.

»Že mesece opozarjam, da humanitarna, varnostna in politična kriza v Gazi prinaša tveganje za uničujoč konflikt, ki si ga nihče ne želi,« je sporočil. »Naši skupni napori so preprečili, da bi situacija eksplodirala. Če se trenutna eskalacija takoj ne obvlada, se lahko razmere hitro še poslabšajo in se končajo z uničujočimi posledicami za vse ljudi,« je dodal Mladenov.

To je bila sicer že tretja večja eskalacija nasilja med Izraelci in Palestinci od julija. Protesti in spopadi v Gazi so od konca marca zahtevali najmanj 165 smrtnih žrtev med Palestinci. Umrl pa je tudi en izraelski vojak.