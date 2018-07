Poleg Ahed Tamimi so iz zapora izpustili tudi njeno mamo. Ob vrnitvi v domači kraj Nabi Saleh severno od Ramale so ju pričakali številni podporniki. Kasneje sta obiskali tudi grob nekdanjega palestinskega voditelja Jaserja Arafata.

»Če bo bog dal, bodo kmalu vsi (palestinski) jetniki izpuščeni in se veselili,« je dejala Ahed Tamimi. Zagotovila je, da se bo še naprej borila za enakopravnost in pravice.

Med Palestinci velja najstnica s svojimi dolgimi, svetlimi kodri za simbolno osebnost upora proti izraelski okupaciji. Na drugi strani Izrael v njej vidi provokatorko.

Tamimijeva je decembra lani, ko je bila stara 16 let, v domačem mestu pred kamerami udarila izraelskega vojaka. Tudi njena mama in drugi sorodniki so se zapletli v nasilje. Medtem ko so mediji poročali, da je najstnica zadala zaušnico, je tožilstvo trdilo, da je udarila s pestjo. Na posnetku je sicer le razvidno, da je Tamimijeva z roko udarila vojaka, ne pa točno kako.