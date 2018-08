Med kajakaši se je še posebej izkazal Žan Jakše, ki je bil v prvi vožnji najhitrejši, dobro pa je veslal tudi Martin Srabotnik, ki je bil peti. Niko Testen je končal prvo vožnjo na 18. mestu, Peter Kauzer pa se je prav tako že po prvem nastopu prebil med polfinaliste z 11. časom, a s svojo predstavo ni bil zadovoljen. »Cilj je bil s prvo vožnjo priti v polfinale. Ampak takoj, ko sem startal, sem vedel, da ne bo šlo nikamor. To je bil bolj boj za preživetje do cilja kot pa normalno veslanje. Že cel teden sem se počutil nekoliko utrujen, ampak to je zdaj za mano. Gremo pozitivno naprej. V nedeljo bom najprej napadal finale in nato poskušal v finalu normalno odveslati, ker tole danes ni bilo za nikamor,« je po kvalifikacijah dejal Kauzer, ki je dobil tudi dve kazenski sekundi.

Med kanuistkami je od Slovenk kvalifikacije najbolje opravila Eva Alina Hočevar, ki je v prvi vožnji pristala na šestem mestu, prav tako pa se je že s prvo vožnjo, v kateri je bila 17., v polfinale prebila Lea Novak. Nina Bizjak je z 21. mestom za mesto zgrešila polfinale in imela popravni izpit v drugi vožnji, kjer pa ji je s četrtim časom uspelo priti v nedeljske boje. Že dopoldne so si sobotni polfinale priveslali kanuisti Luka Božič, Anže Berčič, Benjamin Savšek in Jure Lenarčič, ki so se že v prvi vožnji zvrstili od drugega do petega mesta, in kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj. Izpadla je Ajda Novak.

V soboto se bo program v Tacnu začel s polfinaloma kanuistov in kajakašic ob 9. uri, finalne vožnje pa bodo na sporedu od 12. ure dalje. V nedeljo pa bo podoben program veljal za kanuistke in kajakaše.