Vrhunec domače sezone tekmovanj v kajaku in kanuju na divjih vodah bo od danes do nedelje v Tacnu s tekmo svetovnega pokala v slalomu. Glede na letošnje predstave in prednost domačega tekmovališča je med favoriti tudi štirinajstčlanska slovenska reprezentanca pogumnih krotilcev brzic. Največ oči bo seveda uprtih v 34-letnega Hrastničana Petra Kauzerja, za katerim je odličen prvi del sezone z naslovom evropskega prvaka ter zmago in drugim mestom na tekmah svetovnega pokala. Po prvem delu sezone si je z družino privoščil le teden dni počitnic na morju, kjer je glavo povsem odklopil od športa. Nato se je zagnano lotil treningov, na katerih je doživel manjšo nezgodo, a je izgubil le nekaj dni vadbe.

»Premor je bil celo malce dolg. Tako kot v preteklosti je tudi letos glavni cilj sezone drugi del. Iz tekme v tekmo skušam nadgrajevati formo, da bom v najboljši na najpomembnejši tekmi sezone – svetovnem prvenstvu konec septembra. Ker se dobro počutim in sem zdrav, se ne smem prav nad ničemer pritoževati,« je počutje opisal kajakaš Peter Kauzer. Pred njim so tekme v Tacnu, finale svetovnega pokala v Seu d’Urgellu v Španiji in svetovno prvenstvo v Riu de Janieri v Braziliji na progah, na katere ima lepe spomine, saj je na njih dosegel velike uspehe.

»Od vseh naštetih je Tacen še najmanj moja proga. Res je domača proga, na njej treniram vsaj dva dni v tednu, poznam jo dobro, a sem doživel tudi že marsikatero bridko razočaranje,« je izpostavil Kauzer, ki je poleti na domači progi v Hrastniku postal tudi državni prvak z velikimi šestimi sekundami prednosti pred tekmeci. V domačem Hrastniku, kjer so proslavili 70 let delovanja kluba, je sicer znova tekmoval po 20 letih. Progo v Tacnu je že načel zob časa, zato je izvedba tekme zelo odvisna od vremena, na vsaki tekmi pa je potrebno tudi veliko improvizacije. »Vse skupaj je malo smešno. Smo ena najuspešnejših panožnih športnih zvez v Sloveniji, nimamo pa moderne proge. Vsi športi si zaslužijo moderna športna središča. Gradijo jih za vse druge športe, le za kajak ne, čeprav bi si jo z dosežki zaslužili. Z modernim objektom bi postali bolj konkurenčni v mednarodni areni,« je bil odločen Kauzer.

Med kanuisti bo prvi slovenski adut Benjamin Savšek, ki še lovi vrhunsko formo, s katero je lani postal svetovni prvak: »Dobro sem se pripravil. Zelo se veselim domače tekme v Tacnu, kjer gledalci vedno pričarajo prav posebno vzdušje, zato si še toliko bolj želim dobre uvrstitve. Predvsem moram ostati miren in se čim bolje osredotočiti na svoj nastop, da bom našel pravi kompromis med hitrostjo in natančnostjo. Le ob takšni predstavi ne bo novih dotikov vrat. Želim si privoziti dobro popotnico za finale svetovnega pokala in svetovno prvenstvo.« Na stopničke odkrito merijo tudi kanuist Luka Božič ter kajakašici Eva Terčelj in Urša Kragelj. Prireditelji so pripravili tudi bogat spremljevalni program. V soboto so na tekmo povabili člane kluba slovenskih olimpijcev. Cena vstopnice je tri evre.