»Bilo je težko in napeto, saj sem se dotaknil vratc. Proga je mešanica starega in novega načina veslanja, nekateri deli so zelo hitri. Sedaj me čaka malo premora in nato osredotočenje na drugi del sezone, na tekmo v domačem Tacnu in svetovno prvenstvo,« je takoj po tekmi povedal Kauzer.

Štiriintridesetletni Hrastničan, olimpijski podprvak iz Ria de Janeira 2016, je na progi, ki je leta 1972 gostila olimpijski slalom, v polfinalu zasedel četrto mesto, za najhitrejšim, Švicarjem Lukas Werrom, je zaostal sekundo in 13 stotink.

V finalu je dokaj dobro začel, pa nato zaradi dotika enajstih vratc dobil dve sekundi pribitka. Nato je veslal nekoliko počasneje pa dobesedno eksplodiral v spodnjem delu, ko je v tem odseku tekmece pred njim ugnal za več kot dve sekundi in pol ter gladko prevzel vodstvo.

Za njim sta bila Prskavec in Aigner, ki sta na teh mestih ostala do konca, saj preostala trojica finalistov, ki je nastopila za Kauzerjem, ni posegla med prvo trojico. Vsi ostali, razen Prskaveca in Aignerja, so namreč za slovenskim kajakašem zaostali za več kot dve sekundi.

Kauzer je doslej na svetovnih prvenstvih osvojil pet medalj, od tega dve zlati, na evropskih prvenstvih je zbral 10 medalj, od tega šest zlatih ter po dve srebrni in bronasti. Skupne zmage v svetovnem pokalu je slavil trikrat, leta 2009, 2011 in 2015.