Nekateri petja škržatov, muham podobnih 3 do 4 centimetre velikih insektov, preprosto ne prenesejo. To se je to poletje zgodilo tudi v majhni slikoviti provansalski vasici Le Beausset, kjer so domačini na petje škržatov povsem navajeni. A kar pet skupin turistov je letošnje poletje potrkalo na vrata župana Georgesa Ferrera in se pritoževalo nad neznosnimi zvoki majhnih živali, ki jih spuščajo ali za privabljanje samičk ali kot opozorilo na nevarnosti. Vsi so županu zastavljali vprašanje, kaj namerava ukreniti proti tem bitjem, ki krnijo njihov počitniški oddih. Župan se je trudil na vse pretege, da bi francoskim turistom pojasnil, da ta preljubi zvok preprosto spada k Provansi, za domačine pa predstavlja neodtujljivi zvok pokrajine. A njegove razlage jih niso prepričale. Sami so se živalic poskušali znebiti s polivanjem vode na drevesa, toda kaj več kot kratkega predaha škržatnih simfonij s tem niso dosegli. Zato so županu predlagali, da po malih bitjih udari s kemijo. Strup naj poškropi po drevesih, da bodo turisti imeli mir, so mu predlagali. Župan je bil zgrožen. »To je noro. Predstavljajte si, da bi poškropili drevesa, pod katerimi bi potem vi pili aperitive,« je idejo zavračal Ferrero. Ali so turisti iz vzhodne Francije, Pariza in Bretanje, ki so se pritoževali nad škržati, po neuspešnem prepričevanju župana za kemični obračun z živalskimi domačini predčasno zapustili Le Beausset, ni znano.