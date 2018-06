Ameriški uradnik je na Kitajskem zaradi »neobičajnega« zvoka utrpel lažjo poškodbo možganov, zaradi česar je ameriško veleposlaništvo na Kitajskem v maju izdalo zdravstveno opozorilo. ZDA so takrat v mesto Guangzhou, kjer je delal diplomat, napotile zdravstvene ekipe. Uradnik je sicer o težavah in različnih fizičnih simptomih poročal vse od konca lanskega leta do aprila letos.

Vrtoglavica, glavobol, šumenje v ušesu... Po prvem incidentu je zdravstvena ekipa pregledala tudi druge ameriške uradnike in družinske člane, če bi morebiti trpeli za simptomi oz. prosili za pregled. Testiranja in preiskava še vedno potekajo, saj morajo še določiti vzrok simptomov te nenavadne bolezni in ugotoviti, ali so incidenti povezani s prejšnjimi podobnimi primeri. Med simptomi so vrtoglavica, glavobol, šumenje v ušesu, utrujenost, težave z vidom, izguba sluha in težave s spanjem, še navaja izjavo State Departmenta francoska tiskovna agencija AFP. Kitajska je po prvem incidentu začela preiskavo, a kot je danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo, niso odkrili nobenih vzrokov incidenta. Glede zadnjega primera ZDA še niso stopile v stik s kitajskimi oblastmi, a bo Kitajska ravnala odgovorno in uvedla resno preiskavo, če bodo za to prosili, je dodala tiskovna predstavnica ministrstva na izjavi za medije.