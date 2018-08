Nachbar in Bečirović odšla v košarkarski pokoj

»Pa saj to ni pomembno. Tu smo zaradi nečesa drugega,« je nekdanji grški zvezdnik in eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Dimitris Diamantidis odgovoril na vprašanje, ali je pred prihodom v Ljubljano kaj treniral. Prisotnim na Košarkarski simfoniji, poslovilni tekmi slovenskih košarkarjev Boštjana Nachbarja in Sanija Bečirovića, ki so superge že obesili na klin, se je poznalo, da jim košarkarska žoga ni več prva skrb. Reševali so jih tisti še vedno aktivni, skupaj pa so včeraj poskrbeli za prijeten košarkarski večer, na katerem se je v dvorani Stožice zbralo okoli 6000 ljudi, med katerimi so bili tudi hokejski as Anže Kopitar, kolesarski Primož Roglič in nekdanji nogometni Milivoje Novaković.