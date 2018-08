Še malo in slovenski ljubitelji košarke bodo lahko v Stožicah priča pravemu košarkarskemu spektaklu. Nekdanja košarkarja Boštjan Nachbar in Sani Bečirović bosta v četrtek uradno sklenila bogato kariero, ob tem pa sta na poslovilno tekmo, ki sta jo poimenovala Košarkarska simfonija, pripeljala številna znana košarkarska imena. Zanimanje za dogodek je po besedah organizatorjev precejšnje, saj je spodnji del dvorane Stožice že skoraj poln. Včeraj je bilo tako na voljo le še 1500 vstopnic.

Ko sta ob koncu maja Boštjan Nachbar in Sani Bečirović napovedala, da bosta organizirala poslovilno tekmo, sta obljubila, da bodo ljubitelji košarke na njej lahko uživali v vragolijah številnih znanih košarkarskih imen. Nazadnje je kakšno poslovilno tekmo pri nas organiziral Jure Zdovc leta 2005. Poimenoval jo je Večer legend, na njej pa so se prav tako zbrali številni priznani igralci in trenerji, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano Tivoli. Na Košarkarski simfoniji bodo prisotni takšni velikani evropske košarke, kot so Željko Obradović, Dimitris Itoudis, Saša Djordjević, Dmitris Diamantidis, Šarunas Jasikevičius, Nikola Vujčić, Frgiskos Alvertis, Marco Belinelli, Luigi Datome, Rodrigo De la Fuente in številni drugi ter seveda tudi legendarni slovenski košarkarji. »Rekel bi, da se mi je uresničilo okoli 90 odstotkov želja. Velika je sicer bila, da bi bil prisoten še Yao Ming, s katerim sem igral v ligi NBA pri moštvu Houston Rockets. Tudi on si je zelo želel biti tukaj, a to enostavno ni bilo mogoče. Trenutno namreč potekajo azijske igre, on pa kot predsednik Košarkarske zveze Kitajske mora biti tam,« je pojasnil Boštjan Nachbar, ki morda še ne pozna celotnega seznama prisotnih. »Eden od že potrjenih bo po vsej verjetnosti manjkal, zato delam vse, kar je v moji moči, da bi pripeljali menjavo, ki bi bila za Bokija presenečenje. Držim pesti, da mi bo uspelo. Sicer pa moram reči, da je moj seznam praktično popoln,« je bil skrivnosten Sani Bečirović.

Tako Nachbar kot Bečirović sta sicer imela kljub nekaterim večjim in manjšim zdravstvenim težavam vrhunsko kariero. Z reprezentanco do 20 let sta v Ohridu leta 2000 kot soigralca prišla do zlate kolajne. Nachbar je z Benettonom in Barcelono dvakrat nastopil na zaključnem turnirju evrolige in šest sezon prebil v ligi NBA. Bečirović je največji uspeh kariere dosegel leta 2007, ko je s Panathinaikosom osvojil evroligo. »V zadnjih dveh tednih sem veliko obujal spomine, saj sem v medijih kar nekajkrat zasledil vse uspehe, ki sem jih dosegel. Ko se ozrem nazaj, mi postane toplo pri srcu. Da je fant iz Slovenske Bistrice pustil pečat tako na igrišču kot tudi zunaj njega, o čemer pričajo vsa imena, ki so se odzvala povabilu, je zame zmaga na celi črti,« dogajanje v zadnjem obdobju čustveno doživlja Sani Bečirović, nič manj pa tudi Boštjan Nachbar. »Kljub temu da je že leto dni od moje zadnje tekme, pa nisem imel veliko časa za obujanje spominov. V zadnjih dneh je bilo tega kar precej in zato sem še toliko bolj vesel, da bova v družbi košarkarskih velikanov postavila piko na i najini košarkarski karieri.«

Ob tem omenimo še to, da se bo na Košarkarski simfoniji po dvajsetih letih delovanja poslovila tudi plesno-navijaška skupina Zmajčice, ki bo še zadnjič nastopila v izvirni zasedbi.

Dražba podpisanega Dončićevega dresa V sklopu Košarkarske simfonije poteka tudi dražba dresa NBA-moštva Dallas Mavericks Luke Dončića, ki ga je 19-letni Ljubljančan tudi podpisal. Izkupiček dražbe bo v celoti namenjen projektu Botrstvo v Sloveniji in bo tako trem mladim športnim talentom iz socialno ogroženih družin omogočil razvoj izjemnega športnega talenta. »Velika zahvala Luki in organizaciji Dallas Maveriscks, ki je dres poslal v Slovenijo. Z izkupičkom bomo spremenili življenje trem mladim in izredno nadarjenim športnikom, zato pozivam vse, ki lahko, da se udeležijo dražbe,« je na to temo povedal Sani Bečirović.