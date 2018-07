Laži in nizka raven razprave o brexitu so izbili sodu dno, je dejal v pogovoru za televizijo BBC. Zato je 78-letni komik sklenil, da zapusti domovino. »Novembra se selim na čudovit otok Nevis,« je napovedal Cleese. Dolgoleten liberalni demokrat je glasen podpornik reform volilne in medijske zakonodaje, v zadnjem času pa se je zgražal predvsem nad poročanjem desničarskih tabloidnih medijev. V pogovoru s televizijsko novinarko Emily Maitlis je opozoril na poročilo EU, iz katerega izhaja, da imajo prebivalci Velike Britanije najnižje zaupanje v medije. Razprava o brexitu je bila zanj ena najbolj depresivnih izkušenj. »Zelo malo ljudi je imelo predstavo o tem, kaj se bo pravzaprav zgodilo. Zakaj so bili vsi tako strastni, če niso niti približno mogli vedeti, kakšen bo razplet?« se je vprašal. Jesenske selitve na otok Nevis se že veseli: »Odnosi med različnimi rasami so izjemni. Ljudje so tam res zelo prijazni.« Iz Cleesove napovedi so se pošalili v časniku Guardian. Izpostavili so, da že dolgo ni doma na britanskem otočju. V osemdesetih in devetdesetih letih ter po letu 2000 je živel v ZDA, nato je svoje stalno prebivališče preselil v Monako, da si je pocenil plačevanje preživnine tretji bivši ženi. V domovino se je vrnil šele leta 2013, vendar je tam v povprečju preživel zgolj dva tedna na leto. Zato bi se morala njegova napoved selitve v karibsko davčno oazo glasiti takole: »Dovolj imam te dežele. Prenehal jo bom občasno obiskovati.«