Slonu po imenu Kenya je uspelo prehoditi približno kilometer, preden so ga ujeli in vrnili v ogrado. Sprehod je bil po besedah tiskovnega predstavnika policije kratek in miren. Skrbniki v živalskem vrtu pa so trobčarja brez večjih težav prepričali, da se je vrnil domov.

Tiskovni predstavnik policije je še dodal, da med slonovim sprehodom ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bil oviran promet.