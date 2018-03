Uspeh Črnega panterja in Čudežne ženske

Marvel s svojimi superherojskimi akcijami zadnjih 15 let ustvarja sledilce, podobno kot je to počela in še vedno počne Vojna zvezd, zato filmi z njihovimi junaki ne izginejo s platen, ampak se množijo. Množijo, povezujejo, navezujejo, napovedujejo, nikoli pa ne umrejo. Kot kaže, bo tako tudi v prihodnosti ali vsaj še nekaj let. Marvel in konkurenčna stripovska hiša DC Comics imata v svoji knjižnici vsak po dobrih 200 superjunakov, večina od njih pa sploh še ni dočakala svojega filma. Od Marvela smo na platnu