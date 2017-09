Po več literarnih branjih, recimo v rojstni hiši arhitekta Maksa Fabianija v Kobdilju in pod freskami Toneta Kralja v cerkvi sv. Mihaela v Lokvah, pa tudi po več okroglih mizah in založniških debatah ter raznolikem glasbenem programu je bil v soboto vrhunec letošnjega festivala Vilenica. Zadnje dejanje festivala – podelitev glavne nagrade – se vselej zgodi v veličastni kraški jami, v kateri zmore nizke temperature dvigniti le dobra literatura. Podobno je bilo tudi tokrat s kratkim, a pomenljivim pesniškim branjem štirih gostov – Norvežanke Inger Elisabeth Hansen, Irke Kerrie O'Brien in Esther Kinsky iz Nemčije ter Fahredina Šehuja iz Kosova.

Nagrada Vilenica je letos pripadla ukrajinskemu pisatelju Juriju Andruhoviču. Simpatični Ukrajinec je ob tem poudaril, da se ima sicer raje za predstavnika večkrat zatiranega ukrajinskega jezika kot države: »Raje bi, da bi me večkrat vprašali, iz katerega jezika prihajam.« A kot je povedal, je tokrat prisiljen prevzeti tudi drugo vlogo. Spraševal se je, ali Ukrajincem sploh pripada pravica do upanja, da bi na evropski zastavi kdaj dobili svojo zvezdico, in prosil za solidarnost pri njihovih prizadevanjih za vstop v EU. »Nismo nehali sanjati. Naša prizadevanja se nadaljujejo.«