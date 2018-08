»Obstajajo primeri posilstva, po katerih so duhovniki in škofje lagali župljanom, lagali policiji, lagali javnosti, nato pa vse dokumentirali v tajnih arhivih, ki so jih pogosto poslali v Vatikan,« je na ameriški televiziji CBS povedal Shapiro. »Pri posameznih primerih je Vatikan vedel za zlorabe in je sodeloval tudi pri prikrivanju,« je dodal. Za televizijo CNN je kasneje dejal, da ne ve, ali je tudi papež izvedel za zlorabe.

Tiskovni predstavnik Vatikana Greg Burke je v odzivu dejal, da bo lahko Vatikan zadevo komentiral, šele ko bodo dobili več informacij. Gre za nove podrobnosti v povezavi s poročilom velike porote v Pensilvaniji, ki je sredi avgusta razkrila seznam 301 duhovnikov iz šestih škofij v tej zvezni državi, ki naj bi zlorabili več kot tisoč otrok. Katoliška cerkev v Pensilvaniji naj bi to desetletja sistematično prikrivala, so zapisali v poročilu.

Cerkvena dokumentacija o zlorabah sega vse v 80. leta prejšnjega stoletja, v nekaterih primerih pa še dlje. Dokumentacija pa razkriva, da se je vodstvo Cerkve raje odločalo za ohranjanje ugleda institucije kot pa za varnost dečkov in deklic, je tedaj sporočil Shapiro. Že tedaj je dejal tudi, da je prikrivanje zlorab »seglo vse do Vatikana«.

Tožilec je v torek povedal, da so v dveh tednih od objave poročila prejeli 733 klicev na telefonsko številko, namenjeno prijavam spolnih zlorab s strani duhovnikov. Obljubil je, da bodo ugotovili resnico.