Dva tisoč besed dolgo papeževo pismo, naslovljeno z besedami apostola Pavla Če en ud trpi, trpijo vsi udje, je neposreden odziv poglavarja Rimskokatoliške cerkve na poročilo o sedmih desetletjih spolnih zlorab, ki so se dogajale v škofijah ameriške zvezne države Pensilvanija. To poročilo, ki so ga označili za najbolj vseobsegajoče te vrste doslej, je bilo objavljeno pretekli teden, navaja pa, da je tristo duhovnikov v sedmih desetletjih zlorabilo najmanj tisoč mladostnikov, verjetno pa še nekajkrat več, vse pa so poskušali pomesti pod preprogo.

To pa ni edini razlog za neobičajno papeževo pismo, saj se cerkev s podobnimi razkritji in njihovimi posledicami sooča že dlje časa na mnogih koncih sveta, od Čila do Irske in Avstralije. V Čilu je papežu zaradi tega letos odstop ponudilo vseh 34 škofov, doslej jih je sprejel pet. Irsko pa bo Frančišek obiskal konec tedna in se srečal tudi z žrtvami zlorab, so potrdili v Vatikanu.

Papež je v pismu zapisal, da »nikoli ne bomo mogli dovolj globoko prositi odpuščanja ali si dovolj prizadevali popraviti storjeno škodo«. Ob pogledu v prihodnost pa »moramo vložiti vsak mogoč napor za ustvarjanje kulture, ki je zmožna preprečiti nastanek takšnih situacij, a preprečiti tudi možnost, da se jih prikriva in ponavlja«.