Pedofilija, Cerkev in opravičilo: O bogu predanih ljubiteljih otrok

Papež Frančišek se v »Pismu božjemu ljudstvu« (20. 8.) opravičuje za spolne zlorabe klerikov urbi et orbi – torej za spolne zločine klera vseh ravni, vseh kontinentov in vseh časov. O tem govori tudi uradno poročilo iz Pensilvanije (14. 8.) – 300 klerikov in 1000 posiljenih otrok v tej ameriški zvezni državi. Avstralsko poročilo (2017) se začne z opozorilom, da vsebuje zelo boleča dejstva o zlorabah 4440 otrok in o 1880 klerikih, ki so te otroke zlorabljali.