V četrtek bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 23, drugod od 25 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo v zahodni Sloveniji sprva delno jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo začelo deževati in do sobote zjutraj se bodo padavine, deloma nevihte, razširile nad vso Slovenijo. V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Hladneje bo.