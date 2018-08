Najprej je nekaj minut čez polnoč zaradi udara strele zagorelo ostrešje hiše v Pokleku nad Blanco v Sevnici. Stanovalci so ogenj pogasili, gasilci pa nato stavbo še zavarovali. Strela je udarila še v transformacijsko postajo v Idriji, gasilcem je uspelo tudi ta požar hitro pogasiti.

V večji nanos kamenja na cesti v Svetem Boštjanu v Dravogradu sta se ponoči zaleteli osebni vozili, a je pri nesreči nastala zgolj materialna škoda. Dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje so skale in kamenje odstranili s ceste in sprostili promet.

Na gasilski dom v Mavrlenu v občini Črnomelj je sinoči padla lipa. Gasilci so jo odstranili s pomočjo dvigala, jo razžagali, streho pa popravili. Drevesi, ki ju je na cesto podrl vetrolom, so odstranjevali tudi V Brežicah in v Šmartnem pri Litiji. Posredovali so tudi na Vrhniki, kjer so iz kleti v večstanovanjski hiši črpali vodo.