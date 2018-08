Ponoči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Jutra bodo sveža, čez dan pa bo spet topleje.