V sredo bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija.

V četrtek popoldne krajevne plohe in nevihte

V četrtek bo sončno. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V petek bo v zahodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo pričelo deževati in do sobote zjutraj se bodo padavine, deloma nevihte, razširile na vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi toplejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno.