Potem ko se je prva tekma četrtega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov prejšnji torek pred praznimi tribunami v Beogradu končala z začetnih 0:0, bo vsak zadetek na Red Bull Areni v Salzburgu še toliko bolj pomemben. Pred varovanci trenerja Vladana Milojevića je zgodovinska priložnost, saj bodo rdeče-beli naskakovali prvo uvrstitev v skupinski del lige prvakov po zmagoslavju v predhodni različici tega tekmovanja leta 1991.

Aktualni srbski prvaki so se konec tedna v domači ligi namučili proti Čukaričkemu (2:1), z nevsakdanjim golom je tekmo odločil Marko Gobeljić. Ko so ga po tekmi srbski novinarji vprašali o možnosti njegove ekipe na tekmi v Salzburgu, je 25-letni vezist odgovoril: »Zagotovo bomo dosegli gol, ne verjamem pa, da bomo prejeli dva. Imamo dober rezultat s prve tekme in smo optimisti, da bomo igrali v ligi prvakov. Ta tekma ni pomembna zgolj za Crveno zvezdo, temveč za celo Srbijo. Salzburg je na prvi tekmi pokazal, da ima dobro ekipo, a tudi mi smo igrali pametno in jim nismo dovolili, da počnejo, kar želijo. Lani smo se enakovredno borili z Arsenalom, letos se s Salzburžani.«

Z njim se strinja tudi branilec Zvezde Miloš Degenek: »Po tekmi v Beogradu imamo še več izkušenj z nasprotnikom. Dobro smo preučili njihovo igro, zato bomo na igrišče pritekli še bolje pripravljeni. Njihova sredina je izjemno močna, a naredili bomo vse, da jim preprečimo priložnosti za zadetke. To ne bo lahko, a s pravo taktiko nam lahko uspe.«

Salzburg brez Junuzovića Čeprav je Crvena zvezda v zadnjem obdobju znana po granitni obrambi, sploh na domačem igrišču, pa številke kažejo, da so Beograjčani v letošnjih kvalifikacijah zelo nevarni tudi v napadu. Na sedmih tekmah so namreč proti golu nasprotnika sprožili kar 102 strela, deset več od druge Astane. Srbi so prvi tudi po številu strelov v okvir gola (38) in izvedenih kotih (46). Svoje priložnosti bo na tekmi, ki jo bo sodil izkušeni turški sodnik Cüneyt Čakir, zagotovo imel tudi domači Salzburg. Nekdanji klub slovenskega reprezentanta Kevina Kampla bo lovil prvi nastop med evropsko nogometno elito po letu 1995 (takrat še pod imenom Casino Salzburg), toda Avstrijcem na odločilni tekmi ne bo mogel pomagati avstrijski reprezentant Zlatko Junuzović. Ta se je poškodoval v prvem polčasu prve tekme, poškodba stegenske mišice pa je prehuda, da bi nocoj lahko igral. Igralci iz četrtega največjega mesta v Avstriji vseeno verjamejo, da je znova napočil čas za uvrstitev Salzburga med dvaintrideset najboljših moštev na stari celini. Poražena ekipa bo za tolažilno nagrado v nadaljevanju sezone nastopala v evropski ligi.