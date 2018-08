Na Mestni občini Ljubljana so še za en dan premaknili datum ponovnega odprtja nekaterih ulic v mestu. Hkrati so poudarili, da se gradbena dela, zaradi katerih odprava zapor še ni mogoča, približujejo koncu.

Karlovška cesta in predor pod Ljubljanskim gradom, bosta še danes zaprta za ves promet, predvidoma jutri pa naj bi promet po njiju znova stekel. Gradbena dela v Dalmatinovi ulici pa bodo delavci KPL in Hidrotehnika opravljali še do vključno jutrišnjega dne. Če bodo jutri gradnjo končali, bo občina lahko v petek znova odprla Gosposvetsko cesto, Dalmatinovo ulico, Tavčarjevo cesto na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto ter Miklošičevo cesto v križišču z Dalmatinovo ulico. Informacije o zaporah cest v Ljubljani so na voljo tudi na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo. vbr