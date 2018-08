Odsek Litostrojske ceste med križiščema z Goriško in Korotansko ulico bo jutri zaprt za ves promet zaradi sanacije tamkajšnjega železniškega prehoda. Obvoz za avtomobilski promet bo urejen po Goriški, Magistrovi ulici in Ulici Alme Sodnik oziroma po Korotanski, Kuhljevi, Ulici Stegne, Ulici Jožeta Jame in Cesti Ljubljanske brigade, so sporočili z Mestne občine Ljubljana, kjer udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje spremenjene prometne signalizacije.

Zaradi zaprtja tega dela Litostrojske ceste bodo jutri avtobusi na progah 3, 3B in 18 vozili na obvoznih trasah. Avtobusi na progah 3 in 3B bodo po Litostrojski cesti vozili le do starega obračališča pri železniški progi in tam obrnili v smeri proti Celovški cesti. Zaradi zapore bosta postajališče Kovinarska in obračališče Litostroj začasno ukinjeni. Avtobusi na progi 18 bodo iz smeri Šiške proti Bežigradu z Litostrojske ceste zavili v Goriško ulico, nato v Magistrovo ulico in zavili v Verovškovo ulico, od koder bodo nadaljevali pot po svoji običajni trasi. V smeri proti Šiški bodo avtobusi vozili v nasprotni smeri. Na trasi proge 18 bodo v soboto ukinjena postajališča Kovinarska, Litostrojska in I. C. Šiška.

Železniška proga Ljubljana–Jesenice zaprta Na železniški progi Ljubljana–Jesenice pa gradbeni posegi ne bodo potekali samo na prečkanju Litostrojske ceste. Na spletni strani Slovenskih železnic je navedeno, da bo proga Ljubljana–Jesenice popolnoma zaprta tako jutri kot v nedeljo (oba dneva od 8.15 do 15.25) zaradi vzdrževalnih del na progi. V času popolne zapore bodo Slovenske železnice organizirale nadomestni avtobusni promet. Avtobusi bodo med Ljubljano in Jesenicami ustavljali na 16 postajališčih. V Ljubljani bodo ustavljali na ploščadi pred glavno železniško postajo, na avtobusnem postajališču LPP pri Litostroju, v Stegnah na avtobusnem postajališču LPP, v Vižmarjah pred železniško postajo, v Medvodah pred železniško postajo, v Retečah na postajališču primestnega avtobusa, v Škofji Loki pred železniško postajo, v Kranju pred železniško postajo, v Podnartu na avtobusnem postajališču Gobavci, v Otočah na postajališču primestnega prometa Posavec, v Globokem na postajališču primestnega prometa Podvin, v Radovljici na avtobusni postaji, v Lescah - Bledu pred postajo, v Žirovnici na postajališču primestnega avtobusnega prometa, v Slovenskem Javorniku na postajališču mestnega avtobusnega prometa in na Jesenicah pred železniško postajo. Vzdrževalna dela na železniški progi Ljubljana–Jesenice se bodo nadaljevala še 1. in 2. septembra, oba dneva med 8.15 in 15.25, ter neprekinjeno od 8. septembra od 8.25 do 11. septembra do 4.30, piše na spletni strani Slovenskih železnic. vbr