Kot so navedli na občini, zaradi slabega vremena v minulih dneh prenovitvenih del na nekaterih območjih do danes niso mogli zaključiti. Za promet tako ostajajo zaprte Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica, Tavčarjeva ulica na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto ter Miklošičeva cesta v križišču z Dalmatinovo ulico. Predvidoma jih bodo ponovno odprli v sredo, Karlovško cesto in Predor pod Gradom pa predvidoma že dan prej.

Največja zapora je sicer na Gosposvetski cesti, ki so jo sprva nameravali odpreti že konec julija, a so se nato odločili odprtje prestaviti predvidoma na konec avgusta ter ga združiti z odprtjem Dalmatinove ulice. Vozišče na Gosposvetski cesti je sicer že končano in opremljeno z vso predpisano prometno opremo ter signalizacijo. Pešci in kolesarji Gosposvetsko že uporabljajo.

Bo pa do sredine septembra zaradi prenove vozišča popolnoma zaprta tudi Prešernova cesta med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto.