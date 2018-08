Primož Bezjak: Velika pričakovanja so vsepovsod okoli nas. Tudi mi kot umetniki veliko pričakujemo od sebe, prav tako od nas veliko pričakuje občinstvo.

Katarina Stegnar: In predstava se ukvarja predvsem z našim razmerjem do občinstva. Pa ne toliko v smislu same gledališke situacije, temveč bolj v povezavi z določenim trendom zadnjih let. Gledališče