Otvoritvena predstava Ves moj seks je zasnovana kot potujoča gledališka franšiza, temelječa na vnaprejšnjem, fiksnem režijskem modelu (Darren O’Donnell), ki vsakokratne specifičnosti gostujočega okolja ponazori v sodelovanju z lokalnimi nastopajočimi. Tokratna izvedbena garnitura (tri ženske, trije moški) se je generacijsko gibala med šestdeset in devetdeset let, poleg razbijanja tabujev pa gre v prvi vrsti seveda za kritični komentar donosa do staranja – vse bolj »motečega« elementa sodobnega sveta.

Ritem pripovedovanja udeležencev o svojih spolnih izkušnjah postopno niza, medsebojno prekinja in mreži posamične ljubezenske/seksualne izpovedi nastopajočih, ki z lastnimi imeni popolnoma brez zadržkov, mestoma tudi surovo odstirajo nekakšno »dramaturgijo seksualnosti« lastnih življenj. Pri tem orisujejo zgodovinska obdobja, v katerih so odraščali, in so formativno vplivala na njihov odnos do lastne spolnosti in dojemanja teles drugih. Poleg vpogleda v intimo se vzajemno razkriva tudi duh določene družbene atmosfere (ter njene korelacije do seksualne politike), s čimer projekt pridobiva dodatno dimenzijo zrcaljenja aktualnosti. Simptomi seksizma ali tipizirane istospolnosti odzvanjajo znotraj govorice in značajev; zdi se, da jih moramo brati in razumeti skozi optiko nastopajočih, njihovih generacijskih kontekstov, in ne nujno našega.

Radoživa pripovedovalska ekipa je v svoji iskrenosti pretresljiva, a tudi zabavna, v opisovanju žgečkljivih situacij – še posebej ko se te dogajajo v pozni starosti – pa predvsem nepredvidljiva. Njihova »delikatna« izkustva temeljijo na avtentičnosti, ki je vselej v osnovi in sami definiciji tudi najbolj dramatična. Ko se govori o izgubi nedolžnosti, varanju, spolnih orientacijah, odprtih zvezah in pisanih seksualnih praksah, je vse to zares. Še toliko bolj, ko je k dialogu o tem povabljeno tudi občinstvo. Testiranje morebitnega kolektivnega nelagodja vsekakor je vračunano. Razbijanje tabuja seksualnih praks (v starosti) se torej razbohoti v vsej svoji veličini in morda ni odveč misel, da se ponuja tudi njegova hrbtna stran: razpravljanje o pomanjkanju ali celo odsotnosti seksa v življenju.