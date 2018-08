Od lani je v naši zakonodaji izjema glede kajenja v javnosti: igralci na odru lahko kadijo zeliščne cigarete. Zakonodajalci s tem ne mislijo cigaret iz marihuane ali tobaka, temveč cigarete iz poprove mete, lapuha in še nekaterih drugih rastlin, ki jih je mogoče posušiti ter zviti v cigareto. Pri nas sicer zeliščne cigarete po zakonu sodijo v isto kategorijo kot tobačne cigarete – ne nazadnje je Nacionalni inštitut za javno zdravje lani izdal opozorilo, da »v dimu zeliščnih cigaret ni nikotina ali njegovih presnovkov, so pa različne rakotvorne in zdravju škodljive snovi, ki jih najdemo tudi v tobačnem dimu, nekatere od teh so prisotne celo v višjih ravneh kot v tobačnem dimu«.

Zeliščne cigarete so v prosti prodaji na Kitajskem, v Koreji, kjer so celo bolj priljubljene kot cigarete iz tobaka, v Indiji, kjer so del ajurvedske medicine, v ZDA, kjer so na udaru antikadilcev, češ da so zarota tobačne industrije, ki s takimi cigaretami cilja na mlade, kar jih čez leta privede do kajenje tobačnih cigaret. V Veliki Britaniji je mogoče kupiti nekaj blagovnih znamk zeliščnih cigaret z različnimi zeliščnimi mešanicami. Od tam izhaja celo prva komercialna zeliščna cigareta, ki so jo v prodajo dali leta 1947. Blizu nas zeliščne cigarete prodajajo na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, ene od njih kot blagovno znamko zvijajo celo na Hrvaškem. Na spletu je mogoče najti veliko ponudnikov doma narejenih zeliščnih cigaret.