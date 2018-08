Klavžar je bil junija povabljen na treninge k Realu, kjer je uspel prepričati trenerje, da mu ponudijo mesto v ekipi. V Španijo, kjer se bo v mlajših selekcijah priključil Žigi Samarju (letnik 2001) in Danu Duščaku (2002), se odpravlja konec tega tedna.

V zadnji sezoni se je Klavžar s soigralci pri pionirjih U15 in trenerjem Gašperjem Papežem veselil naslova državnih prvakov, postal pa je tudi najkoristnejši košarkar zaključnega turnirja, ki je potekal v Novi Gorici, potem ko je v finalu prispeval neverjetnih 38 točk.

Do dveh naslovov prvaka je prišel tudi z OŠ Domžale. Kot dve leti mlajši je bil poleti del kadetske reprezentance Slovenije do 16 let, ki si je pretekli konec tedna v Novem Sadu v Srbiji zagotovila obstanek v diviziji A. Čeprav je bil najmlajši košarkar na prvenstvu, od večine mlajši kar dve leti, je bil celo drugi strelec (11,9 točke) in podajalec (2,1 podaji) Slovenije.