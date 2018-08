Dres je zagotovil Luka Dončić v zahvalo Saniju Bečiroviću in Boštjanu Nachbarju za povabilo na Košarkarsko simfonijo, ki se je ne bo mogel udeležiti, saj se v ZDA že pripravlja na prvo sezono v severnoameriški ligi NBA.

Izklicna cena dresa je 1000 evrov, najnižja vsota za zvišanje pa 200 evrov. Dražiti je mogoče vsak dan od 7. do 19. ure po telefonu 01/475-2-202 oziroma kadarkoli po elektronski pošti val202@rtvslo.si vse do srede, 29. avgusta, do 15. ure. Potek dražbe lahko spremljate na spletni strani www.val202.si. Zaključek dražbe bo na dobrodelni večerji v organizaciji ljubljanskega župana Zorana Jankovića po Košarkarski simfoniji ob 21. uri.

Izkupiček dražbe bo v celoti namenjen projektu Botrstvo v Sloveniji in bo tako trem mladim športnim talentom iz socialno ogroženih družin omogočil razvoj izjemnega športnega talenta. »Zelo sem vesel, da je Luka znova pokazal, da je izjemen športnik na in izven parketa in bo preko dražbe njegovega ekskluzivnega dresa pomagal mladim, da se izkažejo v svetu športa. Žal mi je, da se Luka ne bo uspel udeležiti Košarkarske simfonije, se mu pa iz srca zahvaljujem za to gesto. Zahvala gre tudi njegovemu novemu klubu, Dallasu,« je dejal Bečirovič.

»Izjemno me veseli, da je bil Luka pripravljen zagotoviti svoj novi dres, ki bo tako eden prvih podpisanih Dončićevih dresov Dallas Mavericksov v Sloveniji nasploh. Upam, da bomo na dražbi zbrali lepo vsoto za projekt Botrstvo in tako omogočili mladim športnikom, da pokažejo svoj talent,« pa je dodal Boštjan Nachbar.