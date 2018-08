»Zelo sem vesel, da sem se vrnil v Slovenijo. Tukaj imam veliko spominov in prijateljev. Slovenci so zelo prijazni in cenijo prijateljstvo, kar osebno zelo spoštujem. Komaj že čakam na pričetek sezone in projekta, ki smo si ga zastavili v klubu. Imamo odlično ekipo, ki je zelo profesionalna in maksimalno osredotočena na novo sezono. Vedno sem dal 100 odstotkov in to je tisto, kar bom naredil tudi tukaj, da dosežemo najboljši možni rezultat,« je dejal Hunt.